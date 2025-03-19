СКР начал проверку после гибели учёного Паутова на курорте в Пермском крае

Днём 19 марта в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что после его смерти проводится процессуальная проверка. Как рассказывает ведомство, предварительно следователи установили, что погибший столкнулся с женщиной во время спуска со склона. От травм, которые пострадавший получил во время инцидента, он скончался на месте.