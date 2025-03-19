СКР начал проверку после гибели учёного Паутова на курорте в Пермском крае

Сотрудники СУ СКР Пермского края начали проверку после гибели известного учёного Юрия Паутова, который скончался на курорте.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в Губахе 19 марта. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что информацию о гибели мужчины подтвердила его супруга Наталья. Позже подробности гибели 69-летнего учёного сообщили perm.aif.ru в пресс-службе горнолыжного курорта «Губаха».
Днём 19 марта в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что после его смерти проводится процессуальная проверка. Как рассказывает ведомство, предварительно следователи установили, что погибший столкнулся с женщиной во время спуска со склона. От травм, которые пострадавший получил во время инцидента, он скончался на месте.
«В настоящее время следователем проведён осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает краевое СУ СКР.
После окончания проверки ведомство примет процессуальное решение.
Напомним, происшествие perm.aif.ru прокомментировали на курорте «Губаха». В учреждении отметили, что оказали необходимую помощь и оказывают содействие правоохранительным органам.