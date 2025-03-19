В Омске в разгар весенней оттепели подорожал бензин

Цены на бензин на омских автозаправках выросли уже в третий раз с начала года. Повышение коснулось самых популярных марок топлива. Повышение цен зафиксировано на сетях АЗС «Топлайн» и «Юнигаз».
На АЗС «Топлайн» стоимость бензина А-92 увеличилась на 8 копеек (до 54,67 ₽), А-95 — также на 8 копеек (до 59,08 ₽). АИ-92 подорожал на 18 копеек (до 55,12 ₽), а АИ-95 — на те же 18 копеек (до 59,08 ₽).
На АЗС «Юнигаз» рост цен оказался более ощутимым. Бензин А-92 подорожал на 10−20 копеек (до 54,32 ₽), А-95 — на 10 копеек (до 59,07 ₽), а дизельное топливо — на 15−20 копеек (до 71,22 ₽).
Интересно, что одновременно с подорожанием бензина на обеих сетях заметно снизилась цена на сжиженный газ. Минимальная стоимость составила 23,75 рубля за литр, что на 50 копеек ниже предыдущего уровня.
Ранее мы писали, что в Омской области из-за непогоды отменили несколько автобусных маршрутов.