В Омске в разгар весенней оттепели подорожал бензин

На АЗС «Топлайн» стоимость бензина А-92 увеличилась на 8 копеек (до 54,67 ₽), А-95 — также на 8 копеек (до 59,08 ₽). АИ-92 подорожал на 18 копеек (до 55,12 ₽), а АИ-95 — на те же 18 копеек (до 59,08 ₽).