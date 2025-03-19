Путин рассказал об инициативах по выплатам участникам СВО

«В ряде субъектов федерации при участии прокуратуры уже поддержаны инициативы по предоставлению положенных выплат в беззаявительном порядке, ликвидированы пробелы в региональном законодательстве, касающиеся статуса участников добровольческих формирований. Обязанность получать разные справки, например, о прохождении военной службы, возложена на сами органы социальной защиты», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.