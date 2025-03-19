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Путин рассказал об инициативах по выплатам участникам СВО

Путин: инициативы по выплатам участникам СВО поддержаны при участии ГП.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Инициативы по предоставлению положенных выплат участникам СВО в беззаявительном формате поддержаны в ряде регионов страны при участии Генпрокуратуры, заявил президент России Владимир Путин.

«В ряде субъектов федерации при участии прокуратуры уже поддержаны инициативы по предоставлению положенных выплат в беззаявительном порядке, ликвидированы пробелы в региональном законодательстве, касающиеся статуса участников добровольческих формирований. Обязанность получать разные справки, например, о прохождении военной службы, возложена на сами органы социальной защиты», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.