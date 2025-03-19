В Ростовской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

Спасатели просят жителей Дона по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в непогоду. Также во время ветра и осадков лучше держаться в стороне от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и витрин. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».