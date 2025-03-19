В Ростовской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области в период до 20 марта ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, также возможен гололед с изморозью. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Спасатели просят жителей Дона по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в непогоду. Также во время ветра и осадков лучше держаться в стороне от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и витрин. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».
Напомним, накануне снежные осадки прошли в разных городах региона, при этом в большинстве территорий снег сразу растаял.