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В Ростовской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за мокрого снега.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в период до 20 марта ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, также возможен гололед с изморозью. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасатели просят жителей Дона по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в непогоду. Также во время ветра и осадков лучше держаться в стороне от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и витрин. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

Напомним, накануне снежные осадки прошли в разных городах региона, при этом в большинстве территорий снег сразу растаял.