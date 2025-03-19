Омичи все чаще берут в путешествие по миру любимых питомцев

Особое внимание следует обратить на поездки в страны Европейского союза: с 16 сентября для въезда туда обязателен лабораторный анализ крови животного на титр антител к вирусу бешенства. Каждая страна имеет свои правила ввоза и вывоза животных. В Европейском союзе действует система Passports for Pets. В некоторые страны могут запрещать ввоз определенных пород животных. Перед поездкой уточните требования таможни и санитарных служб.