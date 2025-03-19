Омичи все чаще берут в путешествие по миру любимых питомцев

С начала 2025 года 11 омичей отправились за границу со своими домашними животными, воспользовавшись услугами Россельхознадзора.
Среди путешественников — четыре кошки и семь собак, отправляющихся в разные страны мира, включая Таиланд, Египет и Италию. Также в списке популярных направлений оказались Германия, Грузия, Черногория, Турция и Канада.
Специалисты Россельхознадзора напоминают, что для выезда за рубеж с питомцем необходимо пройти ряд обязательных ветеринарных процедур. За две недели до поездки владельцы животных должны посетить государственную ветеринарную клинику для клинического осмотра.
Особое внимание следует обратить на поездки в страны Европейского союза: с 16 сентября для въезда туда обязателен лабораторный анализ крови животного на титр антител к вирусу бешенства. Каждая страна имеет свои правила ввоза и вывоза животных. В Европейском союзе действует система Passports for Pets. В некоторые страны могут запрещать ввоз определенных пород животных. Перед поездкой уточните требования таможни и санитарных служб.
Ранее мы писали, что в Омске стая бродячих собак дрейфуют на льдине.