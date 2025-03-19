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Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима

Путин попросил следить, чтобы пострадавшим от киевского режима помогали вовремя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме.

«На федеральном и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима… Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.