Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима

«На федеральном и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима… Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.