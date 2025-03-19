Суд арестовал комика Останина за шутку о колясочнике, «подорвавшемся на мине»

Останина обвиняют в разжигании ненависти.
«…удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Останина Артемия Романовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сказано в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее в ходе публичного выступления в Москве комик рассказал шутку, которую можно расценить как оскорбительную по отношению к лицам, получившим травмы и потерявшим трудоспособность в результате специальной военной операции.