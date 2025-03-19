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Краснов поручил проконтролировать полноту выплат участникам ВОВ

Краснов поручил проконтролировать выплаты участникам ВОВ в год 80-летия Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проконтролировать полноту предоставления гарантий и выплаты участникам Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы.

«В этот юбилейный год, который мы отмечаем под знаменем Защитников Отечества, необходимо сделать все от нас зависящее для поддержки наших фронтовиков и ветеранов. Проконтролируйте полноту предоставления всех государственных гарантий и выплат для участников Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и узников концлагерей, содержание в порядке воинских мемориалов», — сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.