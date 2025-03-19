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В Омске предлагают установить памятник Юрию Гагарину

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в среду, 19 марта 2025 года, о сборе предложений от омичей по локациям, которые возможно будет благоустроить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Он продлится до 24 марта.

Источник: музей космонавтики

По словам градоначальника, одной из таких предложений уже выдвинули преподаватели и студенты Омского автотранспортного колледжа. Они предложили для благоустройства территорию неподалеку от колледжа — по улице Гагарина в Центральном административном округе. К 65-летию первого полета человека в космос здесь хотят видеть не только благоустройство, но и памятник Юрию Гагарину.

«Омичи хотят видеть на этой территории благоустройство сквера в честь 65-летия первого полета человека в космос, а именно: новую систему освещения, тротуарную плитку, скамейки и урны, газоны и большее количество зеленых насаждений. Кроме того, по мнению омичей, необходима установка памятника Юрию Гагарину», — отметил Сергей Шелест.

Предложить свой вариант территории для благоустройства жители Омска могут через портал Госуслуг.