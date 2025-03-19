В Омске предлагают установить памятник Юрию Гагарину

По словам градоначальника, одной из таких предложений уже выдвинули преподаватели и студенты Омского автотранспортного колледжа. Они предложили для благоустройства территорию неподалеку от колледжа — по улице Гагарина в Центральном административном округе. К 65-летию первого полета человека в космос здесь хотят видеть не только благоустройство, но и памятник Юрию Гагарину.
«Омичи хотят видеть на этой территории благоустройство сквера в честь 65-летия первого полета человека в космос, а именно: новую систему освещения, тротуарную плитку, скамейки и урны, газоны и большее количество зеленых насаждений. Кроме того, по мнению омичей, необходима установка памятника Юрию Гагарину», — отметил Сергей Шелест.
Предложить свой вариант территории для благоустройства жители Омска могут через портал Госуслуг.