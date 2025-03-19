Камеры видеофиксации движения фур отключили только в центре Ростова

К ним относятся камеры на улице Малиновского, 196 (западная сторона), на улице Левобережной, д 91А (240 метров западнее, южная сторона), на проспекте Ворошиловском, 2/2 (780 метров южнее, восточная сторона), на проспект Шолохова, 235, на улице Орской, 102 (500 метров севернее, западная сторона), на улице Таганрогской, 191.