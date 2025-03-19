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Камеры видеофиксации движения фур отключили только в центре Ростова

В тестовый режим до 1 октября власти переведут 12 комплексов фотовидеофиксации проезда большегрузов из 18. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

12 камер фото и видеофиксации движение грузовиков перестанут до 1 октября работать в центре Ростова.

При этом шесть комплексов фотовидеофиксации, установленных на въездах в город, продолжат работу.

К ним относятся камеры на улице Малиновского, 196 (западная сторона), на улице Левобережной, д 91А (240 метров западнее, южная сторона), на проспекте Ворошиловском, 2/2 (780 метров южнее, восточная сторона), на проспект Шолохова, 235, на улице Орской, 102 (500 метров севернее, западная сторона), на улице Таганрогской, 191.