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Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы

Причиной тому — неблагоприятный прогноз погоды.

Энергетиков Ростовской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщается на официальном портале донского правительства.

По информации властей, для устранения возможный аварий сформировано 450 бригад. Каждая из них обеспечена необходимой спецтехникой, в том числе автовышками и дизель-генераторами.

Как отметил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин, для оперативного устранения поломок важна совместная работа энергетиков и глав муниципалитетов.

«Необходимо оперативно обмениваться информацией и, при необходимости, привлекать сотрудников департамента ЧС для устранения препятствий — например, обрезки деревьев. Слаженные действия позволят максимально быстро ликвидировать возможные последствия непогоды», — подчеркнул Сорокин.

Ранее на Дону из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.