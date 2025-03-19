Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы

Энергетиков Ростовской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщается на официальном портале донского правительства.
По информации властей, для устранения возможный аварий сформировано 450 бригад. Каждая из них обеспечена необходимой спецтехникой, в том числе автовышками и дизель-генераторами.
Как отметил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин, для оперативного устранения поломок важна совместная работа энергетиков и глав муниципалитетов.
«Необходимо оперативно обмениваться информацией и, при необходимости, привлекать сотрудников департамента ЧС для устранения препятствий — например, обрезки деревьев. Слаженные действия позволят максимально быстро ликвидировать возможные последствия непогоды», — подчеркнул Сорокин.
Ранее на Дону из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.