Стали известны даты репетиций парада в Новосибирске к 80-летию Победы

В Новосибирске начали готовиться к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На оперативном совещании в мэрии города начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Ксения Антонова сообщила о планах по украшению города и организации мероприятий, посвящённых важной дате. Одним из ключевых событий станет парад Победы, который пройдёт 9 мая, а также репетиции, которые запланированы на 4 и 7 мая.
Город украсят историческими стендами и портретами героев Великой Отечественной войны, а 26 апреля начнётся традиционная акция «Георгиевская ленточка». Волонтёры, курсанты и студенты будут раздавать символ Победы в парках и скверах Новосибирска до 9 мая включительно. В память о событиях тех лет, с 2 по 8 мая, на площади Ленина ежедневно будут звучать сводки советского информбюро, озвученные голосом Юрия Левитана. Трансляции будут проходить дважды в день — в 12:00 и 18:00.
Репетиции парада Победы, которые являются важной частью подготовки, состоятся 4 мая в 10:00 и 7 мая в 20:00. Эти мероприятия будут включать демонстрацию техники, а также марш военнослужащих и ветеранов. Сам парад Победы пройдёт 9 мая начиная с 10:00. По традиции в 10:45 начнется шествие «Бессмертного полка», которое возглавит национальная колонна духового оркестра Новосибирска.
Кроме того, в День Победы городские парки и скверы будут наполнены интерактивными локациями и фотозонами, которые позволят гостям и жителям города почувствовать атмосферу праздника и отдать дань памяти героям. Завершится торжественный день светомузыкальным шоу, которое пройдёт на площади Ленина с 21:45 до 21:55. Это шоу, ставшее нововведением, обещает стать ярким акцентом в программе мероприятий.