Стали известны даты репетиций парада в Новосибирске к 80-летию Победы

Город украсят историческими стендами и портретами героев Великой Отечественной войны, а 26 апреля начнётся традиционная акция «Георгиевская ленточка». Волонтёры, курсанты и студенты будут раздавать символ Победы в парках и скверах Новосибирска до 9 мая включительно. В память о событиях тех лет, с 2 по 8 мая, на площади Ленина ежедневно будут звучать сводки советского информбюро, озвученные голосом Юрия Левитана. Трансляции будут проходить дважды в день — в 12:00 и 18:00.