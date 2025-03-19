Разработан наземный беспилотник для подвоза боеприпасов и уничтожения укреплений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Наземный беспилотник «Гусеничная платформа» разработали инженеры в Екатеринбурге, он может использоваться для подвоза боеприпасов или уничтожения вражеских укреплений. Об этом ТАСС сообщили в благотворительном фонде «Народ и армия».
«В Екатеринбурге инженеры разработали многофункциональный наземный беспилотник “Гусеничная платформа”. Дрон-тележка может подвозить нашим бойцам боеприпасы и уничтожать вражеские укрепления (как робот-пулеметчик или как дрон-камикадзе). Тележка имеет двигатели на 48 вольт мощностью 500 ватт. Корпус полностью выполнен из металла», — говорится в сообщении.
Беспилотник передвигается на гусеницах. «Сейчас уже собран рабочий прототип, есть все чертежи и техническая документация для серийного производства», — привели в фонде слова инженера, создавшего беспилотник.
Разработчики также планируют перестроить дрон на оптоволокно, чтобы он стал неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы. «Мы планируем тестировать системы автоматического передвижения и обнаружения объектов, как воздушных, так и наземных. А также будем разрабатывать импульсивно-световые системы», — добавил инженер.