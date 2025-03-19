Разработан наземный беспилотник для подвоза боеприпасов и уничтожения укреплений

Разработчики также планируют перестроить дрон на оптоволокно, чтобы он стал неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы. «Мы планируем тестировать системы автоматического передвижения и обнаружения объектов, как воздушных, так и наземных. А также будем разрабатывать импульсивно-световые системы», — добавил инженер.