Энергетиков Ростовской области перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Об этом 19 марта сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
450 бригад сформировали для оперативной работы в случае аварийных ситуаций. Специалисты обеспечены необходимой спецтехникой, в том числе, могут задействовать автовышки и дизель-генераторы.
— Крайне важна тесная координация действий энергетиков и глав муниципалитетов. Необходимо оперативно обмениваться информацией и привлекать сотрудников ДПЧС для устранения препятствий, например, для обрезки деревьев, — сказал Игорь Сорокин.
Жителей региона просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. О перебоях электричества или о повреждениях на энергообъектах нужно сообщать в диспетчерские службы компаний «Россети Юг» и АО «Донэнерго».