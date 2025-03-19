Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетиков Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

Энергетики Ростовской области усилили работу из-за непогоды.
Источник: Комсомольская правда

Энергетиков Ростовской области перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Об этом 19 марта сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

450 бригад сформировали для оперативной работы в случае аварийных ситуаций. Специалисты обеспечены необходимой спецтехникой, в том числе, могут задействовать автовышки и дизель-генераторы.

— Крайне важна тесная координация действий энергетиков и глав муниципалитетов. Необходимо оперативно обмениваться информацией и привлекать сотрудников ДПЧС для устранения препятствий, например, для обрезки деревьев, — сказал Игорь Сорокин.

Жителей региона просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. О перебоях электричества или о повреждениях на энергообъектах нужно сообщать в диспетчерские службы компаний «Россети Юг» и АО «Донэнерго».