Глава Ростова стал председателем координационного совета местных отделений «ЕР»

Секретарь регионального отделения «ЕР», председатель Законодательного Собрания области Александр Ищенко подчеркнул, что совет является ключевой структурой в руководстве партийными организациями Ростова. В новый состав также вошли ветеран спецоперации и участник гуманитарной миссии в ЛДНР.