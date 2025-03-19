Глава Ростова стал председателем координационного совета местных отделений «ЕР»

В среду, 19 марта, президиум Ростовского регионального политсовета «Единой России» назначил Александра Скрябина председателем координационного совета местных отделений в Ростове.
Секретарь регионального отделения «ЕР», председатель Законодательного Собрания области Александр Ищенко подчеркнул, что совет является ключевой структурой в руководстве партийными организациями Ростова. В новый состав также вошли ветеран спецоперации и участник гуманитарной миссии в ЛДНР.
— На площадке координационного совета вырабатываются предложения по реализации народной программы, строительству и реконструкции социально значимых объектов. Местные отделения партии помогают воинским подразделениям. Растет активность местных штабов общественной поддержки «Единой России», ведется работа с молодежью, — сообщил Александр Ищенко.
Глава Ростова Александр Скрябин, в свою очередь, поблагодарил за доверие.
В обновленный состав совета вошли руководитель «Ассоциации ветеранов СВО Ростовской области» Сергей Сазонов и участник гуманитарной миссии во вновь воссоединенных регионах, заместитель руководителя Ростовского отделения «Молодой Гвардии» Акоп Курганян.