«Ленфильм» завершил съемки фильма об исторической связи Петербурга и Донбасса

Киностудия «Ленфильм» объявила о завершении съемок документального фильма «Одна память на двоих», который рассказывает об исторической общности Северной столицы и Донбасса. Как сообщили в пресс-службе студии, в ленте изучаются пересечения событий Великой Отечественной войны и современной истории.
— При подготовке сценария использовались исследования студентов Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики, чьи работы стали победителями творческого конкурса, организованного в рамках проекта «Донбасс — Петербург: культурный диалог от Азовского до Балтийского моря», — сообщила исполнительный продюсер картины Алена Баркова.
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и ДНР. Первая часть фильма посвящена блокаде Ленинграда. Вторая — мемориалу на кургане Саур-Могила на Донбассе. В 2014 году это место стало зоной боев и комплекс был практически полностью разрушен. Его восстановили в кратчайшие сроки.
Создание фильма приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.