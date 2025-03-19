«Ленфильм» завершил съемки фильма об исторической связи Петербурга и Донбасса

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и ДНР. Первая часть фильма посвящена блокаде Ленинграда. Вторая — мемориалу на кургане Саур-Могила на Донбассе. В 2014 году это место стало зоной боев и комплекс был практически полностью разрушен. Его восстановили в кратчайшие сроки.