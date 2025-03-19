Певице Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет

«Русская песня» активно гастролировала по СССР с тематическими концертными программами и спектаклями-обрядами, наиболее популярными из которых были «Масленица», «Колядки» и «Свадьба». Бабкина, к тому моменту как раз окончившая режиссерский факультет ГИТИСа, сама писала сценарии для выступлений, делая ставку не только на музыкальную составляющую, но и на зрелищность представлений. Особое внимание художественный руководитель «Русской песни» уделяла костюмам артистов — ~их разработкой занимались лучшие советские дизайнеры, в числе которых были Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.~ В 1989 году на базе ансамбля был создан одноименный фольклорный центр, который спустя пять лет вошел в подчинение комитета по культуре Москвы, а в 2000-м был преобразован в Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня». Под руководством Надежды Бабкиной театр представил множество концертных программ и спектаклей, рассчитанных как на взрослую, так и на детскую аудиторию. На сегодняшний день в труппу театра «Русская песня», помимо одноименного коллектива, входят ансамбли «Россияне» и «Славяне», танцевальный ансамбль «Русские сезоны», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11», шоу-дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко», а также музыкант-виртуоз Александр Варнаев и артист Александр Коган.