Ученые МГУ сократили сроки расчетов для сейсморазведки с помощью суперкомпьютера

С помощью мощностей суперкомпьютера «МГУ-270» авторы провели трехмерное полноволновое сейсмическое моделирование с использованием созданной ими типовой геологической модели месторождения. Этот подход, в отличие от лучевого моделирования, требует больших временных и вычислительных ресурсов, но при этом больше подходит для поиска объектов, относящихся к трудноизвлекаемым запасам нефти, так как позволяет учитывать все типы волн, возникающих в трехмерной среде (продольные, поперечные, поверхностные и другие), что сокращает вероятность ошибок, пояснили в МГУ.