Ученые МГУ сократили сроки расчетов для сейсморазведки с помощью суперкомпьютера

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Математики и геофизики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова впервые использовали суперкомпьютер для сейсмического моделирования. Это позволило ускорить расчеты при применении метода, снижающего вероятность ошибочных выводов, влияющих на эффективность разведки месторождений нефти и газа, сообщила пресс-служба вуза.
С помощью мощностей суперкомпьютера «МГУ-270» авторы провели трехмерное полноволновое сейсмическое моделирование с использованием созданной ими типовой геологической модели месторождения. Этот подход, в отличие от лучевого моделирования, требует больших временных и вычислительных ресурсов, но при этом больше подходит для поиска объектов, относящихся к трудноизвлекаемым запасам нефти, так как позволяет учитывать все типы волн, возникающих в трехмерной среде (продольные, поперечные, поверхностные и другие), что сокращает вероятность ошибок, пояснили в МГУ.
«Для решения данной амбициозной междисциплинарной задачи команда исследователей разработала геологическую и математическую модели месторождения на основе данных по реальному участку недр российской Арктики, достаточно хорошо изученному трехмерной сейсморазведкой и глубоким бурением. Смоделированный разрез включает в себя несколько нефтегазоносных комплексов», — говорится в сообщении.
12 тысяч расчетов.
Имитация реальной полевой сейсморазведки в рамках цифрового двойника потребовала выполнения около 12 тыс. расчетов для различных положений источника упругих волн. Ученые Московского государственного университета вместе с коллегами из компании «Фидесис» (резидент Технологической долины МГУ) разработали специальный модуль, который позволил ускорить эти вычисления.
«Наш коллектив на протяжении последних пяти лет развивал передовые методы численного моделирования в задачах геофизики и геомеханики, используя современные вычислительные рабочие станции на базе графических процессоров. Однако именно вычислительные ресурсы “МГУ-270” позволили выполнить 12 тыс. трехмерных расчетов в течение двух месяцев. Благодаря этому впервые в мире было осуществлено полноволновое моделирование методом спектральных элементов для детальной модели Западной Сибири», — отметил профессор кафедры вычислительной математики механико-математического факультета МГУ Владимир Левин, чьи слова приводятся в сообщении.
По словам профессора сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ Юрия Ампилова, возглавившего вместе с Левиным команду исследователей, результаты работы важны для исследования возможностей современных методов обработки и интерпретации данных сейсморазведки.
«[Мы предполагаем и надеемся на] широкое внедрение данной технологии в повседневную практику сейсморазведочных работ. Это то, на что нацеливает нас руководство Московского университета — внедрение научных результатов в промышленность», — добавил Ампилов, которого цитирует пресс-служба МГУ.
Выводы ученых опубликованы в журнале «Геология и геофизика».