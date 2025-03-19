Волгоградская область уменьшилась почти на 20 тысяч человек

Численность населения Волгоградской области продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата в опубликованном отчете.
На 1 января 2025 года на территории Волгоградской области проживает 2 434 046 человек. Годом ранее, на ту же дату, численность населения составляла 2 453 898 человек. Таким образом, за прошедший год количество жителей области сократилось на 19 852 человека.
Основной причиной снижения численности населения стала естественная убыль, которая составила 16 656 человек. Это означает, что количество смертей превысило число рождений. Кроме того, миграционная убыль добавила к общему снижению ещё около 3 тысяч человек, что указывает на отток населения в другие регионы или страны.