Волгоградская область уменьшилась почти на 20 тысяч человек

Основной причиной снижения численности населения стала естественная убыль, которая составила 16 656 человек. Это означает, что количество смертей превысило число рождений. Кроме того, миграционная убыль добавила к общему снижению ещё около 3 тысяч человек, что указывает на отток населения в другие регионы или страны.