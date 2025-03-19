Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России

«Неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона оцеплена, к месту выехали специализированные службы», — сообщила Фетко журналистам.
По ее словам, власти действуют в соответствии с протоколом и предпринимают все необходимые действия, чтобы установить автора сообщения.
Согласно местному законодательству, если сообщение будет ложным, то виновному грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180−240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.