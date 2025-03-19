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Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Молдавская полиция проверяет сообщение о минировании здания посольства России в Кишиневе, сообщила в среду глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко.

Источник: Sputnik Молдова 2.0/Telegram

«Неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона оцеплена, к месту выехали специализированные службы», — сообщила Фетко журналистам.

По ее словам, власти действуют в соответствии с протоколом и предпринимают все необходимые действия, чтобы установить автора сообщения.

Согласно местному законодательству, если сообщение будет ложным, то виновному грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180−240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.