Как работает химическая завивка, плюсы и минусы, кому она подходит, уход после процедуры

Химическая завивка стала одним из главных трендов в укладке волос минувшего года и уверенно перекочевала в 2025-й. Этот метод превращения прямых волос в кудри и локоны, появившийся более сотни лет назад, сегодня переживает новую волну популярности. Как работает химическая завивка, каковы ее плюсы и минусы, какой вид завивки выбрать и как правильно ухаживать за волосами после этой процедуры — в материале «Газеты.Ru».
Что такое химическая завивка и как она появилась.
Химическая завивка — это салонная процедура, позволяющая на длительный срок превратить прямые волосы в кудри. Подробно о сути метода и его преимуществах рассказала «Газете.Ru» визажист международного класса, свадебный стилист, эксперт по волосам Вера Румянцева.
История химической завивки началась в 1905 году, когда немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал общественности свое изобретение: перманентную завивку. Свой метод парикмахер долго отрабатывал и испытывал на супруге Катарине. Его первые опыты по созданию стойких кудряшек были рискованными и дарили жене не только локоны, но и ожоги. Впрочем, Катарину неудачи супруга не пугали: вновь и вновь она выступала в роли модели. В конце концов, эксперименты увенчались успехом.
Карл Несслер представил общественности машину, которая завивала волосы путем нагрева. Щелочной состав, нанесенный на шевелюру, разрушал дисульфидные связи внутри волоса, а горячие латунные стержни помогали сформировать кудри.
Изначально процесс завивки был длительным и занимал не менее пяти часов. Кудри сохраняли свою форму около полугода. В 1938 году метод Несслера уступил место технологии «холодной» завивки. Ее выполняли с использованием кислоты — тиогликолята аммония. Процедура была еще более длительной — занимала до 8 часов — и обладала рядом побочек. Так, например, обладательницы слабых волос после завивки начинали стремительно лысеть.
С тех пор технология химической завивки эволюционировала. Сегодня парикмахеры используют качественные и безопасные препараты, хотя подходит такая процедура по-прежнему не всем.
Плюсы и минусы химической завивки.
~Среди плюсов такой завивки~ Вера Румянцева выделяет:
* Длительный результат. Завивка держится от 2−3 месяцев до полугода, в зависимости от типа волос и состава.
~Минусы химической завивки~:
* Риск пересушивания и повреждения волос из-за агрессивных химических веществ.
Основные виды химической завивки волос.
Классическая или щелочная завивка.
* Основана на применении щелочного состава, чаще всего на базе тиогликолевой кислоты и аммиака или аммониевых соединений.
Ацидная или кислотная завивка.
* Используются составы на кислотной основе — с малым содержанием аммиака или без него. В состав часто входят глицериновые и тиогликолатные компоненты.
Нейтральная завивка.
* Как правило, у такого состава рН сбалансирован ближе к нейтральному уровню — около 7.
Биозавивка.
* Используются препараты без аммиака и тиогликолевой кислоты, чаще всего главным действующим веществом является цистеамин.
Подвиды химической завивки.
* Аминокислотная завивка. Похожа на биозавивку, но дополнительно в состав входят аминокислоты и протеины, призванные «восстанавливать» структуру волос.
«При выборе конкретного способа химической завивки нужно учитывать состояние волос, их тип, чувствительность кожи головы, а также желаемую степень завитка», — напомнила Вера Румянцева.
Противопоказания к химической завивке.
Метод создания стойких кудрей подходит далеко не всем обладательницам прямых волос. Прежде чем решиться на процедуру, важно выяснить ваш тип волос и ознакомиться с противопоказаниями.
Противопоказания к процедуре:
* Аллергические реакции на компоненты препаратов. Обязательно сделайте тест-пробу перед процедурой.
Иногда мастера рекомендуют повременить с химической завивкой, если в недавнее время был сеанс термовоздействия, например, кератиновое выпрямление, ботокс для волос и другие процедуры. Эти процессы могут вступать в конфликт.
Уход за волосами после химической завивки.
Даже самая дорогая и бережная химическая завивка — большой стресс для волос. После процедуры очень важно правильно ухаживать за кудрями, отмечает Вера Румянцева. Она рекомендует женщинам несколько шагов по уходу:
* Первое мытье. После химической завивки рекомендуется воздержаться от мытья волос минимум 48 часов, а иногда до 72 часов, чтобы фиксатор окончательно стабилизировал новые связи в волосах.
«Химическая завивка может подарить красивый и стойкий завиток, но требует ответственного подхода как к выбору мастера и состава, так и к уходу за волосами после процедуры», — добавила Вера Румянцева. Она также посоветовала не пренебрегать профессиональными процедурами ухода в салонах красоты.
При правильном уходе и соблюдении рекомендаций специалиста волосы долго будут радовать вас безупречными локонами.