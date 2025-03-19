Как работает химическая завивка, плюсы и минусы, кому она подходит, уход после процедуры

Химическая завивка стала одним из главных трендов в укладке волос минувшего года и уверенно перекочевала в 2025-й. Этот метод превращения прямых волос в кудри и локоны, появившийся более сотни лет назад, сегодня переживает новую волну популярности. Как работает химическая завивка, каковы ее плюсы и минусы, какой вид завивки выбрать и как правильно ухаживать за волосами после этой процедуры — в материале «Газеты.Ru».