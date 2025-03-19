Омский вуз предупредили о необходимости контроля за системами пожарооповещения

Омский филиал Финансового университета при правительстве РФ дважды получил предостережения от ГУ МЧС России по Омской области из-за ложных срабатываний пожарной сигнализации.
Инциденты произошли в январе 2025 года: 22 января — в корпусе на Партизанской, 6, и 27 января — по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 178.
По данным «Единого реестра проверок», в МЧС направили предостережения руководству вуза о неправильной работе системы пожарообнаружения.
Руководству университета предписано провести ремонт, техническое обслуживание и наладить эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности.
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