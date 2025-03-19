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Омский вуз предупредили о необходимости контроля за системами пожарооповещения

Сразу два сообщения о ложном срабатывании пожарной сигнализации в вузе были зафиксированы за короткий срок.

Источник: Комсомольская правда

Омский филиал Финансового университета при правительстве РФ дважды получил предостережения от ГУ МЧС России по Омской области из-за ложных срабатываний пожарной сигнализации.

Инциденты произошли в январе 2025 года: 22 января — в корпусе на Партизанской, 6, и 27 января — по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 178.

По данным «Единого реестра проверок», в МЧС направили предостережения руководству вуза о неправильной работе системы пожарообнаружения.

Руководству университета предписано провести ремонт, техническое обслуживание и наладить эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что в Омске закрывают филиалы больницы имени Кабанова.