Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за ухудшения погоды

В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Об этом 19 марта в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
— Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности. Будьте внимательны. В экстренных ситуациях нужно обращаться в службу «112», — напомнил Александр Скрябин.
Добавим, ранее на усиленный режим работы перешли энергетики региона. Всего для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации сформировали 450 бригад. Специалисты обеспечены необходимой спецтехникой.
Напомним, накануне в Ростовской области ввели штормовое предупреждение из-за осадков с мокрым снегом. По прогнозу синоптиков, непогода сохранится до 20 марта.