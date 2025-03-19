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Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за ухудшения погоды

Экстренные и коммунальные службы Ростова перешли на особый режим работы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Об этом 19 марта в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

— Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности. Будьте внимательны. В экстренных ситуациях нужно обращаться в службу «112», — напомнил Александр Скрябин.

Добавим, ранее на усиленный режим работы перешли энергетики региона. Всего для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации сформировали 450 бригад. Специалисты обеспечены необходимой спецтехникой.

Напомним, накануне в Ростовской области ввели штормовое предупреждение из-за осадков с мокрым снегом. По прогнозу синоптиков, непогода сохранится до 20 марта.