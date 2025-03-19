На берег в США выбросило бутылки со 100-летним виски

Всего американец собрал 11 бутылок редкого старого виски, на каждой из которых было выгравировано название Lincoln Inn. Молодой человек отправил фотографии находок другу, который выяснил, что они были изготовлены на одноименной винокурне, которая открылась в Канаде в 1930-х годах и разорилась в 1970-х.