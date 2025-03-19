На берег в США выбросило бутылки со 100-летним виски

В США житель Нью-Джерси нашел на пляже рядом с Атлантик Сити 11 бутылок 100-летнего виски. Об этом пишет New York Post.
Остин Контеджиакомо, 28-летний спасатель береговой охраны, обнаружил загадочные бутылки благодаря своему пуделю Коди. Молодой человек бросил мяч, и собака сначала погналась за ним, но потом переключилась и «начала тереться о странно пахнущие вещи на берегу».
Контеджиакомо подошел ближе и увидел старую коричневую бутылку. Сначала он подумал, что в ней моча, однако заметил, что тара запечатана, а в полутора метрах торчала еще одна.
Всего американец собрал 11 бутылок редкого старого виски, на каждой из которых было выгравировано название Lincoln Inn. Молодой человек отправил фотографии находок другу, который выяснил, что они были изготовлены на одноименной винокурне, которая открылась в Канаде в 1930-х годах и разорилась в 1970-х.
Позже Контеджиакомо отправил фотографии в несколько групп любителей виски в соцсетях. Участники указали американцу на ромбовидную форму, которая была выдавлена на дне бутылок. Этот знак появился в 1928 году.
Бутылки имеют форму колбы. Судя по типу пробки и прочим деталям, большинство людей сказали бы, что это 1930-е или 1940-е годы.
Контеджиакомо сообщил, что недавно в районе пирса, где были найдены бутылки, проводились работы по углублению дна. Он предположил, что в ходе них был случайно обнаружен тайник бутлегеров времен сухого закона, и тары оказались выброшены на берег.
В эпоху сухого закона контрабандный виски из Канады и других стран часто доставляли морем и прятали на побережье, чтобы затем продать в подпольных питейных заведениях.
Пить или продавать виски американец не собирается. Вместо этого он подарил по бутылке своим друзьям и отцу.
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