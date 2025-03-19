Собянин: реставрация кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году

В Москве в 2024 году завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Собянин особо отметил дом, в котором с февраля по май 1831 года жил Александр Сергеевич Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.