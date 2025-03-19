Стало известно, когда закроют ледовую переправу на Ольхон

Поездки по льду Байкала — все! По крайней мере, по ледовой дороге на Ольхон. Закрытие ледовой переправы на Ольхон 2025. Всему виной резкое потепление и таяние льда. Днем на Байкале температуры выше нуля. Из-за этого ледовый слой быстрее разрушается и вода выходит на поверхность.
Закрытие ледовой переправы на Ольхон 2025: дата.
Проезд по ледовой дороге будет закрыт уже 20 марта 2025 года с пяти вечера. Выезд на остров закрыт с 19 марта. А туристам и жителям, которые хотят покинуть Ольхон на это дали время. Регулировкой движения и обеспечением безопасности занимаются госавтоинспекторы и ответственная организация.
Закрытие ледовой переправы на Ольхон 2025: причина.
Аномальное тепло опасно сказывается на ледовом покрытие. Поэтому выезд автомобилей может обернуться трагедией: провалу авто, травмами или гибелью водителя с пассажирами.
Также 20 марта закроют переправу через реку Лена. Она находится на восьмом километре дороги Жигалово — Казачинское в районе села Тутура в Жигаловском районе.