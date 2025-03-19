Стало известно, когда закроют ледовую переправу на Ольхон

Проезд по ледовой дороге будет закрыт уже 20 марта 2025 года с пяти вечера. Выезд на остров закрыт с 19 марта. А туристам и жителям, которые хотят покинуть Ольхон на это дали время. Регулировкой движения и обеспечением безопасности занимаются госавтоинспекторы и ответственная организация.