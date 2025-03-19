Ургант заявил, что не планирует переезжать во Францию

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант заявил, что не переезжает в Париж, а также добавил, находится в Москве и гуляет в центре с собаками.
Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, анализируя регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении агентства, Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 11 марта 2024 года в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу.
Сам телеведущий написал в своем Telegram-канале, что второй день слушает «грохочущий концерт периодической прессы».
«Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму — иду гулять с собаками по ЦАО», — сообщил Ургант.
Во вторник депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.