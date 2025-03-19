В Екатеринбурге простятся с экс-нападающим «Автомобилиста»

Напомним, что Федор Малыхин родился в Свердловске и с четырех лет увлекался хоккеем. Он стал лучшим снайпером первого сезона Молодежной Хоккейной Лиге и сумел забросить 42 шайбы в составе МХК «Авто». С 2011 года Федор Малыхин дебютировал в Континентальной Хоккейной Лиге. Его спортивные успехи восхищали свердловских болельщиков.