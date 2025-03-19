В Екатеринбурге простятся с экс-нападающим «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» опубликовал дату прощания с Федором Малыхиным. Напомним, что экс-нападающий был найден мертвым в своей квартире в Екатеринбурге, 18 марта. Спортсмену было всего 34 года.
Траурная церемония прощания состоится в пятницу, 21 марта. Начало в 11:00 в Доме прощания «Вознесение». Федора Малыхина похоронят на «Широкореченском» кладбище.
Напомним, что Федор Малыхин родился в Свердловске и с четырех лет увлекался хоккеем. Он стал лучшим снайпером первого сезона Молодежной Хоккейной Лиге и сумел забросить 42 шайбы в составе МХК «Авто». С 2011 года Федор Малыхин дебютировал в Континентальной Хоккейной Лиге. Его спортивные успехи восхищали свердловских болельщиков.