Проверка показала высокий уровень безопасности Ростовской АЭС

На Ростовской атомной станции прошла проверка функционирования системы управления охраной труда. Комиссия работала на предприятии в течение четырех дней.
В проверочную комиссию вошли специалисты департамента охраны труда и защиты персонала концерна «Росэнергоатом», технологического филиала концерна, центрального аппарата «Атомэнергоремонта», Балаковской, Кольской и Запорожской атомных станций. Они проанализировали работу предприятия по шести направлениям.
Специалисты отметили 20 положительных практик и сильных сторон в работе предприятия. Так, они указали на возможности станочного оборудования цеха централизованного ремонта. Это позволяет АЭС изготавливать необходимые детали самостоятельно. Комиссия также высоко оценила полигон для обучения работам в ограниченных и замкнутых пространствах. Еще одно важное преимущество — система видеофиксации, записывающая действия оперативного персонала.
— Проверка показала, что по большинству направлений коллектив атомной станции работает на верхнем уровне результативности. Остальные — выше целевого, а значит на АЭС есть потенциал для роста в области охраны труда, — подвел итоги проверки председатель комиссии, директор Департамента охраны труда и защиты персонала концерна «Росэнергоатом» Андрей Можгинский.
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников отметил, что охрана труда — одно из приоритетных направлений работы на предприятии:
— На атомной станции постоянно внедряются современные методы работы, чтобы повысить уровень безопасности и снизить травматизм. Эта работа продолжается каждый день, и мы всегда стремимся к улучшению.