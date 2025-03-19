Проверка показала высокий уровень безопасности Ростовской АЭС

Специалисты отметили 20 положительных практик и сильных сторон в работе предприятия. Так, они указали на возможности станочного оборудования цеха централизованного ремонта. Это позволяет АЭС изготавливать необходимые детали самостоятельно. Комиссия также высоко оценила полигон для обучения работам в ограниченных и замкнутых пространствах. Еще одно важное преимущество — система видеофиксации, записывающая действия оперативного персонала.