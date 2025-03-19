Суд признал незаконной победу «жены водителя» на выборах мэра Березовского

После инцидента с выборами дума Березовского сообщила, что изменит порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Так, комиссия будет представлять на рассмотрение думы всех кандидатов, прошедших во второй этап, а исключение составят те, в отношении которых принято «решение о непредставлении». Однако позднее в аппарате подчеркнули, что вопрос об изменении процедуры избрания мэра сняли с повестки для «более детальной проработки».