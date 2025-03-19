Суд признал незаконной победу «жены водителя» на выборах мэра Березовского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области удовлетворил иск победившей на выборах мэра Березовского Юлии Маслаковой к депутатам местной думы и отменил их результаты, сообщает пресс-служба инстанции.
На первом заседании 27 февраля перерыв объявили для разрешения вопроса об объединении данного административного дела с делом по исковому заявлению депутата гордумы Михаила Киндрася о признании незаконным решения о выборе Маслаковой главой городского округа. Позднее в суде пояснили, что иски объединили.
«Административные иски Маслаковой Юлии Олеговны, Киндрася Михаила Николаевича — удовлетворены. Признать незаконным решение думы Березовского муниципального округа от 30 января № 253 “Об избрании главы Березовского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса”, — говорится в сообщении.
Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, — 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она не появилась. Местные СМИ тогда заявляли, что «обошла» Писцова «технический кандидат», «кандидат-спойлер» Маслакова — «жена водителя Писцова».
После инцидента с выборами дума Березовского сообщила, что изменит порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Так, комиссия будет представлять на рассмотрение думы всех кандидатов, прошедших во второй этап, а исключение составят те, в отношении которых принято «решение о непредставлении». Однако позднее в аппарате подчеркнули, что вопрос об изменении процедуры избрания мэра сняли с повестки для «более детальной проработки».
Как писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой — руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов, отмечал Писцов.
Березовский городской округ — город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Писцов.