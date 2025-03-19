В Ташкенте открылись праздничные ярмарки с доступными ценами на продукты

Vaib.uz (Узбекистан. 19 марта). В преддверии праздника на крупнейших рынках Ташкента начали работу ярмарки, где можно приобрести продукты питания по сниженным ценам. Здесь представлено более 100 наименований товаров, которые можно купить без наценок и переплат.