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В Ташкенте открылись праздничные ярмарки с доступными ценами на продукты

Vaib.uz (Узбекистан. 19 марта). В преддверии праздника на крупнейших рынках Ташкента начали работу ярмарки, где можно приобрести продукты питания по сниженным ценам. Здесь представлено более 100 наименований товаров, которые можно купить без наценок и переплат.

Где проходят ярмарки?

«Рынок Кадышева» — Яшнабадский район.

«Аския базар» — Яккасарайский район.

«Рынок возле метро “Чиланзар”» — Чиланзарский район.

«Госпитальный базар» — Мирабадский район.

«Дехканский рынок “Навруз”» — Мирзо-Улугбекский район.

«Сергелийский дехканский рынок» — Сергелийский район.

«Фархадский дехканский рынок» — Учтепинский район.

«Чорсу» — Шайхантахурский район.

«Юнусабадский дехканский рынок» и «Алайский рынок» — Юнусабадский район.

«Куйлюкский рынок» — Бектемирский район.

«Дехканский рынок “Каракамыш”» — Алмазарский район.

Почему продукты дешевле?

Главное преимущество ярмарок — отсутствие посредников и арендной платы за торговые места. Это позволяет снизить расходы для производителей, а покупатели получают продукцию по более доступным ценам. Оплата возможна пластиковыми картами, что делает покупки ещё удобнее.

Ярмарки будут работать до окончания праздничных дней, так что у жителей столицы ещё есть возможность запастись продуктами по сниженным ценам.