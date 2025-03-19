В Ташкенте открылись праздничные ярмарки с доступными ценами на продукты

Где проходят ярмарки?
«Рынок Кадышева» — Яшнабадский район.
«Аския базар» — Яккасарайский район.
«Рынок возле метро “Чиланзар”» — Чиланзарский район.
«Госпитальный базар» — Мирабадский район.
«Дехканский рынок “Навруз”» — Мирзо-Улугбекский район.
«Сергелийский дехканский рынок» — Сергелийский район.
«Фархадский дехканский рынок» — Учтепинский район.
«Чорсу» — Шайхантахурский район.
«Юнусабадский дехканский рынок» и «Алайский рынок» — Юнусабадский район.
«Куйлюкский рынок» — Бектемирский район.
«Дехканский рынок “Каракамыш”» — Алмазарский район.
Почему продукты дешевле?
Главное преимущество ярмарок — отсутствие посредников и арендной платы за торговые места. Это позволяет снизить расходы для производителей, а покупатели получают продукцию по более доступным ценам. Оплата возможна пластиковыми картами, что делает покупки ещё удобнее.
Ярмарки будут работать до окончания праздничных дней, так что у жителей столицы ещё есть возможность запастись продуктами по сниженным ценам.