В Уфе ищут подрядчика для доставки из Москвы 21 трамвая

«Наша задача — постепенно улучшать работу электротранспорта, — заявил Ратмир Мавлиев. — Видим перспективу, понимаем, что надо делать. Планы масштабные. Главное, делаем первые шаги. Трамваи Pesa уже успели себя зарекомендовать и пользуются спросом у жителей. 22 таких вагона уже в Уфе, в ближайшее время привезем ещё 21. Параллельно готовим трамваи к работе, закупили партию бандажей и приступаем к их установке. Можно сказать, что начал возвращаться водительский состав. Мы будем и дальше улучшать условия их труда. Держу этот вопрос на личном контроле».