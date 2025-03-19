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В Уфе ищут подрядчика для доставки из Москвы 21 трамвая

Управление инфраструктурой транспорта Уфы ищет подрядчика для доставки из Москвы 21 многосекционного трамвая модели PESA Fokstrot. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 11,2 млн рублей. Итоги аукциона подведут 2 апреля.

Источник: Администрация Уфы

Контракт предполагает доставку трамваев на автомобильных прицепах из Краснопресненского депо Москвы в уфимское трамвайное депо № 1.

О предстоящей поставке еще 21 московского трамвая большой вместимости не так давно сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«Наша задача — постепенно улучшать работу электротранспорта, — заявил Ратмир Мавлиев. — Видим перспективу, понимаем, что надо делать. Планы масштабные. Главное, делаем первые шаги. Трамваи Pesa уже успели себя зарекомендовать и пользуются спросом у жителей. 22 таких вагона уже в Уфе, в ближайшее время привезем ещё 21. Параллельно готовим трамваи к работе, закупили партию бандажей и приступаем к их установке. Можно сказать, что начал возвращаться водительский состав. Мы будем и дальше улучшать условия их труда. Держу этот вопрос на личном контроле».