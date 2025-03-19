Разработан отслеживающий появление стресса у растений наносенсор

«Наш прибор позволяет получать данные об уровне стресса менее чем за минуту, и на получение подобных сведений тратится меньше одного доллара. Это позволяет фермерам вести наблюдения за состоянием их урожая в режиме реального времени для оценки того, как на растения влияют болезни и другие стрессовые факторы», -пояснил профессор Университета штата Айова (США) Дун Лян, чьи слова приводит пресс-служба ACS.