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Сегодня в Казани состоится крупнейший в России ифтар

Сегодня, 19 марта, в Казани состоится крупнейший ифтар (вечернее разговение) в России в месяц поста Рамадан. Религиозное мероприятие, которое состоится на площадке «Казань Экспо» соберет 13 тыс. верующих. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Коммерсантъ

По словам главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиля Самигуллина, в числе участников ифтара будут те, кто задействован в специальной военной операции, а также религиозные, общественные, культурные и государственные деятели.

Для организации мероприятия привлечены 800 волонтеров, возраст которых варьируется от 16 до 70 лет.

Также глава ДУМ РТ отметил, что ифтар проводится на безвозмездной основе и открыт для всех желающих.

«Билеты на данное мероприятие можно получить в мечетях, мухтасибатах районов республики или в резиденции ДУМ РТ в Казани», — сказал господин Самигуллин.