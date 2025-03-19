Сегодня в Казани состоится крупнейший в России ифтар

По словам главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиля Самигуллина, в числе участников ифтара будут те, кто задействован в специальной военной операции, а также религиозные, общественные, культурные и государственные деятели.
Для организации мероприятия привлечены 800 волонтеров, возраст которых варьируется от 16 до 70 лет.
Также глава ДУМ РТ отметил, что ифтар проводится на безвозмездной основе и открыт для всех желающих.
«Билеты на данное мероприятие можно получить в мечетях, мухтасибатах районов республики или в резиденции ДУМ РТ в Казани», — сказал господин Самигуллин.