Минздрав зарегистрировал инновационный препарат для лечения склеродермии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал инновационное отечественное лекарство для терапии системной склеродермии с препаратом дивозилимаб, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-разработчика Biocad, добавив, что ранее он применялся только для лечения рассеянного склероза.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило применение препарата дивозилимаб, разработанного учеными Biocad для терапии рассеянного склероза, в новом показании — системная склеродермия. Дивозилимаб стал первым оригинальным генно-инженерным биологическим препаратом для лечения пациентов с системной склеродермией, зарегистрированным в России», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что препарат называется «Ивлизи».
Отмечается, что безопасность и эффективность дивозилимаба в терапии пациентов с системной склеродермией были изучены в ходе клинического исследования, участие в котором приняли более 160 человек из России и Белоруссии. Согласно результатам исследования, после 48 недель терапии у участников отмечалось значимое улучшение со стороны патологических изменений кожи, а именно снижался отек и уплотнение кожи.
Как отметили в компании, системная склеродермия чаще встречается у женщин в возрасте 30−50 лет, однако первые признаки заболевания нередко проявляются в более молодом возрасте. Средняя распространенность заболевания в России составляет до 7 человек на 100 тысяч населения.
В марте 2023 года Минздрав России зарегистрировал дивозилимаб для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарственное средство входит в перечни «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (ЖНВЛП), и лекарственных препаратов, применяемых при лечении «Высокозатратных нозологий». В терапии системной склеродермии препарат будет назначаться врачом-ревматологом.