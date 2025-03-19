Минздрав зарегистрировал инновационный препарат для лечения склеродермии

Отмечается, что безопасность и эффективность дивозилимаба в терапии пациентов с системной склеродермией были изучены в ходе клинического исследования, участие в котором приняли более 160 человек из России и Белоруссии. Согласно результатам исследования, после 48 недель терапии у участников отмечалось значимое улучшение со стороны патологических изменений кожи, а именно снижался отек и уплотнение кожи.