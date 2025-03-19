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Минниханов оценил детсад «Умка» в Лаишевском районе РТ: Получился современным

Раис РТ Рустам Минниханов посетил детсад «Умка» в Лаишевском районе Татарстана. В данном дошкольном учреждении, расположенном в селе Песчаные Ковали, насчитывается 220 мест.

Источник: ИА Татар-информ

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, данный детсад начали строить в апреле прошлого года. В здании — два этажа, подвал и техэтаж. На территории также есть игровые площадки.

Застройщик объекта — ГБУ «Главстрой РТ». Техзаказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Госстройнадзор республики третьего марта 2025-го выдал новому детсаду заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Минниханов, осмотрев детсад, оценил качество проделанных работ. Экскурсию руководителю республики провела заведующая детским садом Елена Буката.

Раис РТ отметил, что детсад получился современным, рядом расположен и лицей, что говорит о комплексном размещении образовательных учреждений.

«Каждый должен думать о будущем. А будущее — это наши дети. Отрадно, что детсад будет служить тем людям, которые приняли решение жить в этом прекрасном месте Лаишевского района», — сказал Минниханов.

Буката, в свою очередь, от имени коллектива и от имени родителей поблагодарила руководство республики и района за новый детсад. Она надеется, что дети будут ходить сюда с удовольствием.