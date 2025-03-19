Три деревни исчезли в Иркутской области

В Иркутской области упразднили три населенных пункта. Решением об этом приняли на сессии регионального Заксобрания 19 марта.
В повестке парламентариев одним из вопросов было упразднение сразу трех деревень. Речь идет о деревнях Ингут, Натка и Козухум, расположенных в Тулунском районе.
В настоящее время в этих населенных пунктах отсутствует жилая застройка и нет никаких предприятий, объектов недвижимости, сельскохозяйственных объектов т.п. Здания являются заброшенными и полуразрушенными.
Оснований для восстановления этих поселков в ближайшие годы отсутствуют.
Депутаты поддержали решение и проголосовали за упразднение этих деревень с карты Иркутской области.
Ранее сообщалось о закрытии ледовой переправы на Ольхон.