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Три деревни исчезли в Иркутской области

Депутаты приняли решение их упразднить.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области упразднили три населенных пункта. Решением об этом приняли на сессии регионального Заксобрания 19 марта.

В повестке парламентариев одним из вопросов было упразднение сразу трех деревень. Речь идет о деревнях Ингут, Натка и Козухум, расположенных в Тулунском районе.

В настоящее время в этих населенных пунктах отсутствует жилая застройка и нет никаких предприятий, объектов недвижимости, сельскохозяйственных объектов т.п. Здания являются заброшенными и полуразрушенными.

Оснований для восстановления этих поселков в ближайшие годы отсутствуют.

Депутаты поддержали решение и проголосовали за упразднение этих деревень с карты Иркутской области.

Ранее сообщалось о закрытии ледовой переправы на Ольхон.