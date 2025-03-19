Заделывать ямы брусчаткой запретят в Нижегородском районе

Мэрия внесла в гордуму проект соответствующих изменений в правила благоустройства. Сейчас они допускают во время зимних работ заделывать дыры в асфальте брусчаткой. Администрация предлагает прописать, что так можно делать во всех районах, кроме Нижегородского.
Председатель думской комиссии Карим Ибрагимов спросил, исключат ли ремонт брусчаткой в остальных районах города? Андрей Житников ответил, что это в дальнейшем тоже планируется.
Депутаты Мария Кузнецова и Руслан Станчев обратили внимание, что туристические места есть не только в Нижегородском районе. Они привели в пример ГАЗ в Автозаводском районе, а также Стрелку и ярмарку в Канавинском районе.
Депутат Николай Чернышов спросил, где будут брать асфальт в зимний период, отметив, что в это время асфальтовые заводы как правило не работают. Директор департамента ответил, что у них есть коммерческое предложение от организации, готовой работать в зимний период. Но пока просчитывали объемы работ только для Нижегородского района.
Мария Кузнецова спросила есть ли понимание, в какой перспективе исключат каждый район города. Представитель мэрии ответил ей, что для этого требуется просчитать объемы работ.
Депутаты одобрили проект решения, но попросили мэрию в ближайшее время проработать вопрос и по другим туристическим местам. В администрации пообещали, что просчитают вопрос, и если сумма будет незначительной, то их тоже включат.