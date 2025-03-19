Заделывать ямы брусчаткой запретят в Нижегородском районе

Депутат Николай Чернышов спросил, где будут брать асфальт в зимний период, отметив, что в это время асфальтовые заводы как правило не работают. Директор департамента ответил, что у них есть коммерческое предложение от организации, готовой работать в зимний период. Но пока просчитывали объемы работ только для Нижегородского района.