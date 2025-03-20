Лемуры воссоздали легендарный мем

Лемуры из японского зоопарка Асахикавы воссоздали легендарный мем из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Видео появилось в Telegram-канале «Тупой нож».
Откуда появился мем
В 2018 году на экраны вышел анимационный фильм «Человек паук: Через вселенные». В сцене после титров появились два человека-паука, которые тыкали друг в друга пальцами с фразой: «Как ты смеешь показывать на меня пальцем?». Затем они спорили, кто первым показал пальцем.
Изначально в сцене было два человека-паука, однако со временем люди пририсовали еще одного персонажа, а затем еще несколько. Теперь на изображении можно увидеть от двух до семи героев.
Ранее блогер рассказал, как мемы в общении заменяют собой цитаты.