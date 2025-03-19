Суперфиналист «Лидеров России» открыл механизмы для повышения безопасности АЭС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Несколько важных физических механизмов, напрямую влияющих на безопасность работы атомных электростанций, открыл старший научный сотрудник Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Арслан Забиров. Он стал одним из победителей четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.
«Работы направлены на предотвращение взрывоопасной парациркониевой реакции, которая случается при перегреве циркониевых оболочек топливных таблеток на АЭС. Вместе с командой молодых ученых Арслан Забиров исследовал и открыл механизмы взаимодействия очень горячих оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) с охлаждающей жидкостью. Твэлы — это главный элемент активной зоны реактора, содержащий ядерное топливо, и один из первых барьеров на пути выхода радиоактивных продуктов», — говорится в сообщении.
Ученый проводит эксперименты по охлаждению, чтобы при аварии в активной зоне реактора топливная система могла сохранять целостность без возникновения пароциркониевой реакции, приводящей к взрыву и выбросу радиации, как это случилось в Фукусиме в 2011 году. В его планах — провести эксперименты в условиях, максимально приближенных к условиям на АЭС, и первым в мире охладить раскаленные образцы в жидких металлах, таких как ртуть, натрий и свинец. Результаты исследований также необходимы в области закалки металлов, чтобы понимать закономерности охлаждения высокотемпературного металла для получения желаемой внутренней структуры и механических свойств, что можно использовать в медицине и микроэлектронике.
«Мы построили физическую модель, описывающую охлаждение раскаленных толерантных твэлов, что критически важно для обоснования безопасности АЭС. Удивительно, что наша модель, основанная на строгих научных принципах, одинаково хорошо описывает как процесс охлаждения твэлов в атомном реакторе, так и охлаждение биологических образцов в криожидкостях. Материалы толерантного топлива охлаждаются в водных растворах борной кислоты — так имитируется авария с потерей теплоносителя; горячие тела — в жидком металле, в том числе с учетом свойств и состояния их поверхностей. Эксперименты проводятся в широком диапазоне давлений и температур, когда в качестве теплоносителя используется не только вода, но и другие жидкости — от спиртов и их растворов до полимерных жидкостей и фторгексанов. Это позволило нам получить уникальный набор экспериментальных данных», — заявил Забиров, чьи слова приводятся в сообщении.
О конкурсе.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года президентской платформой «Россия — страна возможностей». По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок со всей России и еще из 150 стран.