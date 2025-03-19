Суперфиналист «Лидеров России» открыл механизмы для повышения безопасности АЭС

«Мы построили физическую модель, описывающую охлаждение раскаленных толерантных твэлов, что критически важно для обоснования безопасности АЭС. Удивительно, что наша модель, основанная на строгих научных принципах, одинаково хорошо описывает как процесс охлаждения твэлов в атомном реакторе, так и охлаждение биологических образцов в криожидкостях. Материалы толерантного топлива охлаждаются в водных растворах борной кислоты — так имитируется авария с потерей теплоносителя; горячие тела — в жидком металле, в том числе с учетом свойств и состояния их поверхностей. Эксперименты проводятся в широком диапазоне давлений и температур, когда в качестве теплоносителя используется не только вода, но и другие жидкости — от спиртов и их растворов до полимерных жидкостей и фторгексанов. Это позволило нам получить уникальный набор экспериментальных данных», — заявил Забиров, чьи слова приводятся в сообщении.