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Власти Минска сказали, где откроются новые поликлиники в 2025 году

В Минске откроют новые поликлиники в Минск-Мире, Лошице и других микрорайонах.

Источник: Комсомольская правда

В Минске планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения в 2025 году, передает пресс-служба Минздрава.

По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича, в текущем году в столице Беларуси планируют ввести в эксплуатацию ряд объектов здравоохранения. Например, должны открыться здание пристройки к 13-й городской поликлинике, учреждение здравоохранения на улице Маяковского, взрослая и детская поликлиники в Минск-Мире (на 850 и 680 посещений в смену соответственно), детская поликлиника в Лошице-9 (на 480 посещений), а еще — многопрофильная поликлиника в поселке Восточный (на 850 посещений).

Но еще власти Минска проконтролируют строительство четырех других крупных медобъектов. Речь идет о строительстве поликлиники онкоцентра, инфекционной больницы, травматологического корпуса и общежития для медработников в районе Долгиновского тракта.

В планах также завершить модернизацию 11-й и 15-й детских поликлиник, осуществить ремонт в 96 учреждениях здравоохранения столицы.

Тем временем возраст молодости может быть продлен в Беларуси с 31 до 35 лет.