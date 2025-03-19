Власти Минска сказали, где откроются новые поликлиники в 2025 году

По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича, в текущем году в столице Беларуси планируют ввести в эксплуатацию ряд объектов здравоохранения. Например, должны открыться здание пристройки к 13-й городской поликлинике, учреждение здравоохранения на улице Маяковского, взрослая и детская поликлиники в Минск-Мире (на 850 и 680 посещений в смену соответственно), детская поликлиника в Лошице-9 (на 480 посещений), а еще — многопрофильная поликлиника в поселке Восточный (на 850 посещений).