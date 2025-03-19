Власти Минска сказали, где откроются новые поликлиники в 2025 году

В Минске планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения в 2025 году, передает пресс-служба Минздрава.
По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича, в текущем году в столице Беларуси планируют ввести в эксплуатацию ряд объектов здравоохранения. Например, должны открыться здание пристройки к 13-й городской поликлинике, учреждение здравоохранения на улице Маяковского, взрослая и детская поликлиники в Минск-Мире (на 850 и 680 посещений в смену соответственно), детская поликлиника в Лошице-9 (на 480 посещений), а еще — многопрофильная поликлиника в поселке Восточный (на 850 посещений).
Но еще власти Минска проконтролируют строительство четырех других крупных медобъектов. Речь идет о строительстве поликлиники онкоцентра, инфекционной больницы, травматологического корпуса и общежития для медработников в районе Долгиновского тракта.
В планах также завершить модернизацию 11-й и 15-й детских поликлиник, осуществить ремонт в 96 учреждениях здравоохранения столицы.
Тем временем возраст молодости может быть продлен в Беларуси с 31 до 35 лет.