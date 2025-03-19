Большегрузы в тестовом режиме будут отслеживать только в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону власти уточнили расположение камер, фиксирующих проезд большегрузов в тестовом и обычном режимах. Информацию опубликовали на сайте городской администрации.
Оказалось, что тестовый режим до 1 октября 2025 года ввели для 12 из 18 комплексов фото- и видеофиксации в центре города. Еще шесть подобных комплексов на въездах продолжают работать в штатном режиме, они находятся в следующих точках:
— Малиновского, 196 (западная сторона);
— Левобережная, 91А (240 метров западнее, южная сторона);
— Ворошиловский, 2/2 (780 метров южнее, восточная сторона);
— Шолохова, 235;
— Орская, 102 (500 метров севернее, западная сторона);
— Таганрогская, 191.
Часть дорожных камер перевели в тестовый режим в рамках работы по развитию грузового каркаса. Предполагается, что техника будет отмечать нарушения, но штрафы выписываться не должны. Водителей, не соблюдающих требования, планируют останавливать, проверять и отмечать в ручном режиме.
Напомним, ранее большегрузному транспорту запретили въезжать в Ростов в утренние и вечерние часы пик. За нарушение новых условий были утверждены штрафы, но система фото- и видеофиксации быстро вызвала нарекания — камеры отмечали в том числе тех, кто имел право проезда. В итоге систему начали корректировать.
При этом грузовой каркас Ростова-на-Дону также оказался полезным для города. В частности, по данным властей, было зафиксировано снижение аварий и сокращение пробок, а на некоторых маршрутах до 10% увеличилась скорость движения общественного транспорта.