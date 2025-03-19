Вся Россия 33 года подряд отмечает 12 июня день, когда в стране приняли Декларацию о суверенитете. Ранее мы уже выяснили, отдыхают ли россияне в непраздничную пятницу 13 июня: теперь изучим производственный календарь и узнаем, смогут ли граждане расслабиться уже 11 июня.
Производственный календарь на 2025 год
В 2025 году у россиян 118 выходных. Все они отражены в производственном календаре. В июне страна будет отдыхать 11 дней, а работать — 19.
Сокращенных дней, когда уйти домой со смены можно будет на несколько часов раньше, будет еще три. Рабочих смен при этом — 247.
11 июня 2025: выходной или рабочий день в России
Длинная летняя «передышка» начнется вечером 11 июня, ведь в 2025 году это будет хоть и рабочий, но все же сокращенный предпраздничный день. Таким образом, трудовая неделя с 9 по 15 июня получится трехдневной и с возможностью уйти домой на час раньше в четверг.
А все благодаря части 1 статьи 95 ТК РФ, по которой предшествующий празднику рабочий день становится короче. Подобных дней помимо 11 июня в 2025 году несколько — это 7 марта, 30 апреля и 1 ноября.
Как отдыхаем на День России — 2025: официальное постановление правительства
Полноценный отдых начнется 12 июня — непосредственно в День России. Продолжится он 13 июня, в перенесенный с 8 марта на пятницу выходной. Все потому, что Международный день женщин в этом году выпал на субботу, и граждане остались без положенного им дополнительного праздничного дня отдыха. Далее следуют обычные нерабочие дни суббота и воскресенье.
Трехдневная рабочая неделя — настоящий календарный подарок, который может помочь отвлечься от повседневной рутины и заняться приятными делами в свободное время. Благо, что вариантов, как с удовольствием и пользой прости теплые и летние выходные — масса.
Многие россияне предпочитают проводить выходные летние дни на свежем воздухе. Они оправляются на прогулки, устраивают пикники в зеленых парках или вовсе открывают купальный сезон.
В сам День России устраивают народные гуляния. В течение дня на главных площадях можно посетить концерты, фестивали, ярмарки, выставки и спортивные состязания. Люди собираются, чтобы насладиться выступлениями артистов, поучаствовать в культурных событиях и просто пообщаться друг с другом.
Кстати, впервые на Красной Площади 12 июня широко отметили в 2003 году. Все началось с театрализованного выступления и большого парада, где бок о бок шли представители из каждого региона страны. Завершился день эффектным фейерверком, который озарил небо над столицей цветами государственного флага.
Часто ко Дню России в музеях и художественных галереях устраивают тематические выставки и экскурсии, где можно узнать больше важных и интересных фактов об истории и культуре страны.
Отдельная тема праздника — единство многонациональной страны, что отражается в событийном календаре. Например, на Алтае проводят фестиваль традиционных культур на Бирюзовой Катуни, куда гостей притягивают играми, забавами и хороводами, мастер-классами по традиционным ремеслам и дегустацией блюд национальных кухонь. В тот же День в Москве российское правительство вручает награды выдающимся гражданам, а по всей стране подросткам торжественно выдают первые паспорта.
Пожалуй, главный символ 12 июня — государственный флаг, которым в первый месяц лета украшают улицы и дома. Кстати, в День России на улице раздают ленточки в цветах триколора, а во время пандемии граждане участвовали в акции, украшая триколором окна и балконы.
При этом у российского флага есть свой праздник, который, по указу президента, ежегодно отмечают 22 августа. Отдельный праздник есть и у других государственных символов страны — герба и Конституции.
Список источников
1. Статья 95 ТК РФ. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней.
2. Постановление № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».