11 июня 2025: выходной или рабочий день в России

Длинная летняя «передышка» начнется вечером 11 июня, ведь в 2025 году это будет хоть и рабочий, но все же сокращенный предпраздничный день. Таким образом, трудовая неделя с 9 по 15 июня получится трехдневной и с возможностью уйти домой на час раньше в четверг.