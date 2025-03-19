Минимущество Омской области распродает металлоконструкции Красногорского гидроузла

Напомним, строительство Красногорского гидроузла началось в 2011 году, но было приостановлено в 2014 году из-за банкротства подрядчика, НПО «Мостовик». В 2022 году новый подрядчик получил контракт на завершение строительства пускового комплекса, стоимость которого выросла с 4,6 до 5,3 миллиарда рублей.