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Минимущество Омской области распродает металлоконструкции Красногорского гидроузла

Речь идет о металлоконструкциях, которые не могут быть использованы в строительстве.

Источник: Комсомольская правда

47 металлоконструкций, предназначенных для Красногорского гидроузла на Иртыше, выставлены на продажу. Распоряжение о приватизации подписал министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

Среди лотов — аварийно-ремонтные ворота, двустворчатые стоечные ворота и опорные детали, изготовленные в 2012—2013 годах, но так и не использованные в строительстве гидроузла. Стоимость конструкций варьируется от 38 тысяч до 41,2 миллионов рублей, сообщает «РБК Омск».

Напомним, строительство Красногорского гидроузла началось в 2011 году, но было приостановлено в 2014 году из-за банкротства подрядчика, НПО «Мостовик». В 2022 году новый подрядчик получил контракт на завершение строительства пускового комплекса, стоимость которого выросла с 4,6 до 5,3 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что на стадионе в центре Омска обрушается часть трибуны стадиона «Динамо».