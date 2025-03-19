У 40% заболевших в Крыму выявлен «свиной грипп»

Главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило сообщила в эфире «Радио Крым», что у 40% заболевших в регионе выявлен «свиной грипп».
По словам врача, у этого заболевания есть свои особенности: оно развивается стремительно и протекает более тяжело. Утром человек может не ощущать никаких симптомов болезни и чувствовать себя хорошо. Однако к вечеру у него может подняться температура до 39−40 градусов.
«Выраженная слабость, сонливость, апатия, мышечная слабость, боль в суставах, костях, светобоязнь — все это симптомы интоксикации. А дальше быстрое развитие тяжелой вирусной пневмонии», — рассказала Барило.
В Крыму среди заболевших, помимо гриппа, в 20−30% случаев диагностируют коронавирусную инфекцию. По словам врача, сейчас ковид не вызывает осложнений и легко лечится.