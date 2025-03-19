У 40% заболевших в Крыму выявлен «свиной грипп»

По словам врача, у этого заболевания есть свои особенности: оно развивается стремительно и протекает более тяжело. Утром человек может не ощущать никаких симптомов болезни и чувствовать себя хорошо. Однако к вечеру у него может подняться температура до 39−40 градусов.