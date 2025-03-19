8 мая 2025: выходной или рабочий день в России

Длинные выходные делают май одним из самых долгожданных месяцев года, и составить ему конкуренцию может разве что новогодний январь. Но весной гораздо теплее, солнечнее и ярче: разбираемся, удастся ли в 2025 году за счет 8 мая устроить длинный отдых на природе, или же это будет рабочий день.
Производственный календарь на 2025 год
В этом году 247 рабочих дней и 118 выходных. Эти расчеты верны для трех, кто работает пять дней в неделю. Ознакомиться с ситуацией подробнее можно на производственном календаре.
При этом в случае с шестидневкой ситуация иная: рабочих дней — 299, выходных — 66.
8 мая 2025: выходной день или нет
В России в честь Дня Победы в 2025 году будет четыре нерабочих дня подряд. Сам праздник выпадает на пятницу, 9 мая, а четверг, 8 мая, сделали выходным днем.
При этом для тех, кто работает шесть дней в неделю, 8 мая также будет днем отдыха.
Как отдыхаем на 8 мая в 2025 году: официальное постановление правительства
Напомним, 23 февраля россияне отдыхали только в субботу и воскресенье. Поэтому законный праздничный выходной перенесли на четверг, 8 мая. Благодаря этому россияне в честь Дня Победы будут отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая — четыре дня подряд.
При шестидневке выходными останутся 8, 9 и 11 мая. А в субботу, 10 мая, нужно будет выйти на работу.
Всего в мае 18 рабочих дней. Для тех, у кого шестидневка — 24.
Другие праздничные и выходные дни в мае 2025 года
В мае кроме Дня Победы отмечают Праздник Весны и Труда. Традиционно для россиян этот день — повод поехать за город на шашлыки, рыбалку, дачу. Часто с 1 мая начинается и сезон отпусков. Кроме того, в городах проводят демонстрации.
В этом году 1 мая выпал на четверг. Получается, что отдыхать россияне будут тоже четыре дня: 1, 2, 3 и 4 мая. Затем последует короткая трехдневная рабочая неделя. Но для работающих по шестидневному графику в 2025 году выходным сделали только 1 мая.
При этом отпуск в мае бронировать невыгодно. Рабочих дней в месяце всего 18, и отпускные будут совсем небольшие. Но если вопрос денег остро не стоит, то закон не запрещает брать отпуск с 5 по 7 число. С помощью этой хитрости получится отдохнуть две недели, сохранив при этом 25 дней отпуска. Но важно помнить, что работодатели не всегда идут на уступки, ведь одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней.
Есть еще один способ продлить отдых: например, взять отпуск в конце или в середине апреля. Тогда к нему добавятся четыре первомайских выходных.
Май — это не только последний месяц весны, но и конец учебного года. Напомним, школьники в 2025 году уходят на каникулы 24 мая. А те, кто учится шесть дней в неделю — 25 числа. Последний звонок при этом выпадает также на 24 мая, субботу.
Список источников
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2024 года № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
2. Трудовой кодекс РФ. Статья 112. Нерабочие праздничные дни.
3. Трудовой кодекс РФ. Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.