8 мая 2025: выходной или рабочий день в России

При этом отпуск в мае бронировать невыгодно. Рабочих дней в месяце всего 18, и отпускные будут совсем небольшие. Но если вопрос денег остро не стоит, то закон не запрещает брать отпуск с 5 по 7 число. С помощью этой хитрости получится отдохнуть две недели, сохранив при этом 25 дней отпуска. Но важно помнить, что работодатели не всегда идут на уступки, ведь одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней.