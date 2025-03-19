Юрий Шалабаев дал обещание привести в порядок улицу Ватутина

Учитель-логопед детского сада № 70 Ирина Курочкина попросила отремонтировать тротуар на улице Ватутина — важный маршрут для жителей, ведущий к детсаду, школе № 130 и скверу Коноваленко.
Юрий Шалабаев отметил, что нижегородцы все чаще обращаются с просьбами, которые касаются не только их лично, но и жителей всего района.
Юрий Шалабаев, глава Нижнего Новгорода:
«Это такой тренд, что ли, стал в последнее время. Люди переходят к проблематике такой более глобальной. Я запрашивал информацию и сегодня принял решение привести улицу Ватутина от Молодёжного до проспекта Кирова в порядок. Сделать там в этом году ремонт. То есть летом приступим к ремонту. Это касается и проезжей части, и тротуарной части».
Жительница Автозаводского района Ирина Курочкина после встречи рассказала, почему обратилась именно к главе города.
Ирина Курочкина, жительница Автозаводского района:
«Вижу результат работы нашей администрации, поэтому, конечно же, не хочется оставаться равнодушным. Хочется, чтобы вот эта красота, которая создается для нас в первую очередь, была повсеместна. И не только около моего подъезда, но и около тех мест, где ходит большое количество людей и пользуется именно этими территориями».
Первый заместитель главы администрации Автозаводского района Антон Чернов поделился планами о том, как будет выполняться поручение мэра.
Антон Чернов, первый заместитель главы администрации Автозаводского района:
«Согласно решению Юрия Владимировича Шалабаева о финансировании данных работ, администрация Автозавода будет организовывать работы по ремонту автомобильной дороги на участке от проспекта Молодежного до проспекта Кирова. И в том числе будут ремонтированы тротуары на данном участке. Работу мы планируем выполнить до конца июля».