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Юрий Шалабаев дал обещание привести в порядок улицу Ватутина

Глава города отметил, что в последнее время горожане стали чаще обращаться не по личным вопросам, а по значимым для целых районов.

Источник: Время

Учитель-логопед детского сада № 70 Ирина Курочкина попросила отремонтировать тротуар на улице Ватутина — важный маршрут для жителей, ведущий к детсаду, школе № 130 и скверу Коноваленко.

Юрий Шалабаев отметил, что нижегородцы все чаще обращаются с просьбами, которые касаются не только их лично, но и жителей всего района.

Юрий Шалабаев, глава Нижнего Новгорода:

«Это такой тренд, что ли, стал в последнее время. Люди переходят к проблематике такой более глобальной. Я запрашивал информацию и сегодня принял решение привести улицу Ватутина от Молодёжного до проспекта Кирова в порядок. Сделать там в этом году ремонт. То есть летом приступим к ремонту. Это касается и проезжей части, и тротуарной части».

Жительница Автозаводского района Ирина Курочкина после встречи рассказала, почему обратилась именно к главе города.

Ирина Курочкина, жительница Автозаводского района:

«Вижу результат работы нашей администрации, поэтому, конечно же, не хочется оставаться равнодушным. Хочется, чтобы вот эта красота, которая создается для нас в первую очередь, была повсеместна. И не только около моего подъезда, но и около тех мест, где ходит большое количество людей и пользуется именно этими территориями».

Первый заместитель главы администрации Автозаводского района Антон Чернов поделился планами о том, как будет выполняться поручение мэра.

Антон Чернов, первый заместитель главы администрации Автозаводского района:

«Согласно решению Юрия Владимировича Шалабаева о финансировании данных работ, администрация Автозавода будет организовывать работы по ремонту автомобильной дороги на участке от проспекта Молодежного до проспекта Кирова. И в том числе будут ремонтированы тротуары на данном участке. Работу мы планируем выполнить до конца июля».