Юрий Шалабаев дал обещание привести в порядок улицу Ватутина

«Это такой тренд, что ли, стал в последнее время. Люди переходят к проблематике такой более глобальной. Я запрашивал информацию и сегодня принял решение привести улицу Ватутина от Молодёжного до проспекта Кирова в порядок. Сделать там в этом году ремонт. То есть летом приступим к ремонту. Это касается и проезжей части, и тротуарной части».