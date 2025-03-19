Россия и Украина провели обмен пленными

«Девятнадцатого марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.