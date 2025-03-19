Россия и Украина провели обмен пленными

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели обмен пленными, с подконтрольной противнику территории вернули 175 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«Девятнадцатого марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.
Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также бойцам предоставили возможность связаться с родственниками.
«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — указали в ведомстве.
В министерстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Накануне о предстоящем обмене пленными и передаче Киеву в качестве жеста доброй воли тяжелораненых военных ВСУ президент России Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа.