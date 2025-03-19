Воронежцев напугал громкий звук в небе

В среду около 16 часов в разных районах Воронежа и пригороде жители услышали громкий хлопок и последовавший за ним звук мотора самолета. В этот момент угроз вражеских атак в регионе официально не объявляли.
В пресс-службе правительства области успокоили воронежцев — никаких происшествий не зарегистрировано. Громкий звук был вызван пролетом над городом на низкой высоте сверхзвукового самолета. Подобный хлопок раздается при переходе летательным аппаратом звукового барьера.
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