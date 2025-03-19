В Калининграде до трех минут сократят время ожидания ответа по номеру 122

Напомним, по номеру 122 можно записаться к врачам поликлиник, на вакцинацию, диспансеризацию и т. д. Если пациенту по каким-либо причинам не удается записаться на прием к врачу, оператор может поставить его в лист ожидания. По данным минздрава, сегодня 80% звонков идут в контакт-центр, минуя регистратуры.