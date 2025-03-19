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В Калининграде до трех минут сократят время ожидания ответа по номеру 122

Операторов добавят в утренние часы.

Источник: Комсомольская правда

Единый кол-центр медицинских организаций Калининградской области испытывает дефицит кадров. Посменно работают только 64 специалиста, а нужно 132. Время ожидания ответа операторов в утренние часы пик (с 7:00 до 8:30) составляет около 10 минут.

Сегодня в кол-центре побывал губернатор Алексей Беспрозванных, который обсудил работу учреждения. Глава региона поручил увеличить число операторов в утренние смены.

— Эта мера позволит сократить время ожидания ответа до трех минут, — сообщил позже министр здравоохранения области Сергей Дмитриев.

Напомним, по номеру 122 можно записаться к врачам поликлиник, на вакцинацию, диспансеризацию и т. д. Если пациенту по каким-либо причинам не удается записаться на прием к врачу, оператор может поставить его в лист ожидания. По данным минздрава, сегодня 80% звонков идут в контакт-центр, минуя регистратуры.