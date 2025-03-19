В Калининграде до трех минут сократят время ожидания ответа по номеру 122

Единый кол-центр медицинских организаций Калининградской области испытывает дефицит кадров. Посменно работают только 64 специалиста, а нужно 132. Время ожидания ответа операторов в утренние часы пик (с 7:00 до 8:30) составляет около 10 минут.
Сегодня в кол-центре побывал губернатор Алексей Беспрозванных, который обсудил работу учреждения. Глава региона поручил увеличить число операторов в утренние смены.
— Эта мера позволит сократить время ожидания ответа до трех минут, — сообщил позже министр здравоохранения области Сергей Дмитриев.
Напомним, по номеру 122 можно записаться к врачам поликлиник, на вакцинацию, диспансеризацию